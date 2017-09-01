Лихтштайнер и Пьяца не вошли в заявку "Ювентуса" на групповой раунд Лиги Чемпионов
"Ювентус" назвал футболистов, которые сыграют в групповом этапе Лиги Чемпионов.
Отметим, что списке нет защитника Штефана Лихтштайнера и травмированного Марко Пьяцы.
Вратари: Джанлуиджи Буффон, Войцех Щесны, Карло Пинсольо
Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Мехди Бенатья, Алекс Сандро, Андреа Барцальи, Бенедикт Хеведес, Даниэле Ругани
Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Стефано Стураро, Рубен Бентанкурт
Форварды: Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин. Пауло Дибала, Дуглас Коста, Марио Манджукич, Федерико Бернардески
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0