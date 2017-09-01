Лихтштайнер и Пьяца не вошли в заявку "Ювентуса" на групповой раунд Лиги Чемпионов

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Лихтштайнер и Пьяца не вошли в заявку "Ювентуса" на групповой раунд Лиги Чемпионов

"Ювентус" назвал футболистов, которые сыграют в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Отметим, что списке нет защитника Штефана Лихтштайнера и травмированного Марко Пьяцы.

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Войцех Щесны, Карло Пинсольо

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Мехди Бенатья, Алекс Сандро, Андреа Барцальи, Бенедикт Хеведес, Даниэле Ругани

Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Стефано Стураро, Рубен Бентанкурт

Форварды: Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин. Пауло Дибала, Дуглас Коста, Марио Манджукич, Федерико Бернардески

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