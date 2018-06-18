Лихтштайнер: "Играть против Неймара очень сложно"

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Лихтштайнер: "Играть против Неймара очень сложно"Защитник сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер рассказал о своем противостоянии с форвардом национальной команды Бразилии Неймаром.

"Было очень трудно играть против него. Он - быстр, техничен. Нужно было все время следовать за ним, потому что он - опасен. Он создавал большие проблемы. И я был немного обеспокоен судьей. Каждый раз, когда он падал, он свистел фол, так что это был вызов. Из-за этого, я должен был быть немного осторожен", - цитирует 34-летнего бека goal.com.

Напомним, Кантона потроллил Неймара за его новую прическу. | soccernews.ru

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