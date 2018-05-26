Лихтштайнер может бесплатно перебраться в АПЛ

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер новый сезон может начать в составе "Арсенала".

Контракт 34-летнего капитана сборной Швейцарии истекает летом, а значит новому клубу он может достаться абсолютно бесплатно.

"Моё будущее далеко от Турина. В конце сезона я ухожу. В следующем году я буду играть за границей, но никаких контрактов пока не подписал", - сказал футболист.

В составе итальянского гранда Лихтштайнер выступает с 2011 года.

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