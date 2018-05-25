Лихтштайнер может перебраться в АПЛ

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Лихтштайнер может перебраться в АПЛ

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает ВВС, подписать 34-летнего футболиста хочет "Арсенал". Отметим, что игрок может перебраться в стан "канониров" в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Лихтштайнер вел переговоры с дортмундской "Боруссией", однако сделка сорвалась.

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