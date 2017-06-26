Лихтштайнер может перейти в "Ниццу"

"Ницца" этим летом может купить защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, туринский клуб готов продать 33-летнего швейцарца, чей контракт истекает следующим летом, за четыре миллиона евро.

В минувшем сезоне Лихтштайнер сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

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