Лихтштайнер может продолжить карьеру во Франции

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Лихтштайнер может продолжить карьеру во Франции

"Марсель" хочет подписать защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера, сообщает TransferMarketWeb.

По информации ресурса, провансальский клуб рассчитывает заполучить швейцарского фулбека ближайшим летом, когда истечёт его контракт с "бьянконери".

"Марсель" готов предложить 34-летнему Лихтштайнеру однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.   

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