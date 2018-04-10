Лихтштайнер может продолжить карьеру во Франции

"Марсель" хочет подписать защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера, сообщает TransferMarketWeb.

По информации ресурса, провансальский клуб рассчитывает заполучить швейцарского фулбека ближайшим летом, когда истечёт его контракт с "бьянконери".

"Марсель" готов предложить 34-летнему Лихтштайнеру однолетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон.

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