Лихтштайнер может продолжить карьеру во Франции

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер попал в сферу интересов "Монако".

Как сообщает Calicomercato, 34-летний игрок может стать заменой для Джибриля Сидибе, которым интересуется "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что вчера Лихтштайнер провел последнюю игру за "Ювентус".

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