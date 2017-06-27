Лихтштайнер не намерен покидать "Ювентус"

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Лихтштайнер не намерен покидать "Ювентус"

Защитник туринского "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер не собирается этим летом менять клубную прописку, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в связи со скорым уходом Дани Алвеса 33-летний швейцарец хочет провести ещё один сезон в составе "бьянконери", а следующим летом уйти на правах свободного агента.

Напомним, что в минувшем сезоне Лихтштайнер сыграл за "Ювентус" 30 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

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