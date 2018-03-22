Лихтштайнер не собирается завершать карьеру

Защитник туринского "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер заявил, что пока не собирается завершать карьеру.

"После ЧМ-2018 я прислушаюсь к своему организму, оценю физическое состояние и мотивацию. Прямо сейчас не вижу причин, чтобы заканчивать" - цитирует 34-летнего швейцарца Football Italia.

Напомним, что по окончании текущего сезона истекает контракт Лихтштайнера с "Ювентусом" и он станет свободным агентом.

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