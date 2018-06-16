Лихтштайнер поделился ожиданиями от матча с Бразилией

Защитник сборной Швейцарии Штефан Лихтштайнер прокомментировал предстоящую игру с Бразилией.

"Неймар - это особый футболист, и играть против него будет трудно. Наряду с Криштиану Роналду он действительно является сильнейшим. Нам также нужно создавать опасные моменты, что мы и сделаем завтра.

Намереваемся выйти из группы, но это одна из сильнейших групп. Есть высокие ожидания, которые мы питаем. Но будет очень сложно" - приводят слова Лихтштайнера российские СМИ.

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