Лихтштайнер подтвердил наличие переговоров с топ-клубом АПЛ

Бывший защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер подтвердил наличие переговоров с лондонским "Арсеналом".

"Подтверждаю, что переговоры ведутся, но ничего более сказать не могу. Ещё ничего не решено" - приводит слова 34-летнего швейцарца Sky Sports.

Напомним, что Лихтштайнер является свободным агентом, поэтому "Арсенал" может подписать его бесплатно.

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