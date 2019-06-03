Лихтштайнер поикнул "Арсенал"
Защитник "Арсенала" Штефан Лихтштайнер покинул клуб. Об этом сообщает официальный сайт команды.
35-летний игрок написал письмо клубу, в котором выразил сожаление о том, что им не удалось достичь поставленных целей.
"Я очень разочарован. Мы хотели вернуться на международный уровень. Желаю всем тренерам и товарищам всего самого наилучшего. Это великий клуб и он достоит большего. Всем огромное спасибо за поддержку", - написал футболист.
Dear Gunners We were close to add an important chapter to this amazing club's history. But to be close ... is unfortunately not good enough. This is hard to accept. I'm very disappointed. It was our objective to bring Arsenal back on the highest international level and to win trophies. Both belong to this great club. I wish my teammates, my coach and his staff, all hard-working employees and all Gunner fans simply the best! I'm confident our team can complete our mission next season! I loved to be a part of this club. It was a great challenge and experience without a happy end, unfortunately. Thank you very much for your overwhelming support! It was much appreciated! See you Stephan #COYG #WeAreTheArsenal #YaGunnersYa #ThankYou
В завершившемся сезоне Лихтштайнер участвовал в 23 матчах, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Футболист перешел в лондонский из "Ювентуса" летом 2018 года.
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