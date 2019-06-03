Лихтштайнер поикнул "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Штефан Лихтштайнер покинул клуб. Об этом сообщает официальный сайт команды.

35-летний игрок написал письмо клубу, в котором выразил сожаление о том, что им не удалось достичь поставленных целей.

"Я очень разочарован. Мы хотели вернуться на международный уровень. Желаю всем тренерам и товарищам всего самого наилучшего. Это великий клуб и он достоит большего. Всем огромное спасибо за поддержку", - написал футболист.

В завершившемся сезоне Лихтштайнер участвовал в 23 матчах, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Футболист перешел в лондонский из "Ювентуса" летом 2018 года.

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