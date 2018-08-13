Лихтштайнер пожелал "Ювентусу" победы в Лиге Чемпионов

Защитник лондонского "Арсенала" Штефан Лихтштайнер пожелал своему бывшему клубу "Ювентусу" победы в Лиге Чемпионов.

"Надеюсь, "Ювентус" выиграет Лигу Чемпионов. Они заслуживают этого после двух поражений в финалах" - цитирует 34-летнего швейцарца Football Italia.

Напомним, что Лихтштайнер выступал за "Ювентус" с 2011 по 2018 год, после чего перебрался в "Арсенал" на правах свободного агента.

"Бьянконери" участвовали в финалах ЛЧ в 2015 и 2017 годах, проиграв "Барселоне" и "Реалу" соответственно.

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