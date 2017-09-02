Лихтштайнер прокомментировал свое отсутствие в заявке "Ювентуса" на групповой этап Лиги Чемпионов

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер расстроен тем, что не попал в заявку команды на групповой раунд Лиги Чемпионов.

"Для меня это тяжелый удар и невероятное разочарование. Тем не менее, в жизни случаются подобные вещи. Важно не то, сколько раз ты упадешь, а сколько раз найдешь силы, чтобы подняться, засучить рукава и продолжить бороться, никогда не сдаваясь. Теперь я буду как никогда отдавать всего себя за честь этой футболки" - написал Лихтштайнер в Facebook.

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