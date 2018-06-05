Лихтштайнер прокомментировал свой переход в "Арсенал"

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Лихтштайнер прокомментировал свой переход в "Арсенал"

Новичок "Арсенала" Штефан Лихтштайнер дал комментарии о своем переходе в стан "канониров".

"Счастлив и горд стать "канониром"! Буду упорно трудиться каждый день, чтобы достичь высоких спортивных целей и выиграть трофеи с командой!" - написал Лихтштайнер в твиттере.

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