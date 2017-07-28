Лихтштайнер согласовал контракт с "Ниццей"

Теги штефан лихтштайнерниццаювентус

Лихтштайнер согласовал контракт с "Ниццей"Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер согласовал контракт с "Ниццей" по схеме 2+1.

По информации источника, футболист покинет "Ювентус" после того, как туринцы подпишут защитника "Валенсии" Жоау Канселу.

Лихтштайнер вместе с "Ювентусом" шесть раз выигрывал скудетто и по три раза завоёвывал Кубок и Суперкубок Италии. 

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