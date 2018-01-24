Лихтштайнер заменил Хеведеса в заявке "Ювентуса" на Лигу Чемпионов

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Лихтштайнер заменил Хеведеса в заявке "Ювентуса" на Лигу Чемпионов

"Ювентус" произвел изменения в заявке команды на Лигу Чемпионов, сообщает Mediaset Premium.

По сведениям издания, из состава итальянского клуба исключен немецкий защитника Бенедикт Хеведес. Такое решение было принято в связи с регулярными травмами игрока.

Его место в заявке "Юве" займет швейцарский защитник Штефан Лихтштайнер.

В этом сезоне 29-летний Хеведес провел за "Ювентус" всего 1 матч.

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