Ликбез новому поколению: 15 трансферов звезд, о которых вы, скорее всего, не знали

1 Теги тьерри анридиего марадонарикарду куарежмадженнаро гаттузосамуэль это'о

Ликбез новому поколению: 15 трансферов звезд, о которых вы, скорее всего, не знали

Трансферное окно в самом разгаре, а в мире случилось довольно много интересных переходов. В последнее время российский информационный поток взорвали несколько фамилий, которые приехали в РПЛ, чтобы, как мы думаем, поднять ее уровень. В современных условиях трансферы звезд в РПЛ, у которых не все пошло гладко в условиях европейских реалий, стали "мейнстримом" благодаря "Локомотиву", который год назад прикупил Хёведеса и Крыховяка. Уже в текущем игровом году Россию увидят Шюррле и Малком. Согласитесь, не самые ожидаемые фамилии! Однако, такие случае были всегда. Новому поколению может быть сложно вообразить это, но в свое время некоторые звезды, которых привычно ассоциировать с определенными командами, защищали цвета совершенно неожиданных коллективов. Редакция Soccernews решила вспомнить 15 футболистов с подобной историей.

Диего Марадона → Севилья (1992/93)

"Нервионцы" стали последним европейским клубом в карьере божественного аргентинца, который возвращался в футбол после 15-месячной дисквалификации. Несмотря на довольно плохую форму, Марадона забил 7 голов в чемпионате Испании, а "Севилья" финишировала седьмой.

Марко Матерацци → "Эвертон" (1998/99)

Один из самых скандальных игроков в истории за 7 лет до эпической конфронтации с Зинедином Зиданом на ЧМ-2006 защищал цвета "ирисок" (аренда из "Перуджи"). Матерацци провел на "Гудисоне" 27 матчей, отметившись двумя результативными ударами.

Давор Шукер → "Вест Хэм" (2000/01)

Легенда хорватского футбола после "Реала" и "Арсенала" пошла на существенное понижение. Предпоследним клубом в карьере Шукера стал лондонский "Вест Хэм", в составе которого лучший снайпер ЧМ-1998 сыграл 11 поединков (2 гола).

Самюэль Это'о → "Реал" Мадрид (1997-2000)

Звездный камерунец сделал себе имя на "Камп Ноу", но мало кто помнит, что начинал форвард в мадридском "Реале", хотя и не провел за основной состав "бланкос" ни одного официального матча. Далее была "Мальорка" и "Барселона", за которую Это'О наколотил 133 мяча.

Луис Энрике → "Реал" Мадрид (1991-1996)

Суперуспешный футболист и тренер "Барселоны" отдал злейшему врагу каталонцев 5 лет своей карьеры (213 матчей, 18 голов). "Лучо" покидал Мадрид в период мощной институционального кризиса, не договорившись по новому контракту. После этого он неоднократно заявлял, что его сердце принадлежит только "Кулес".

Роналдо → ПСВ (1994-1996)

Для младшего поколения, наверное, будет сюрпризом, что перед "Барсой", "Интером" и "Реалом" знаменитый "Зубастик" выступал за голландский гранд. ПСВ может гордиться званием первого европейского клуба легендарного бразильца, где он демонстрировал феноменальную результативность – 66 мячей в 70-ти встречах.

Симау → "Барселона" (1999-2001)

Яркая игра юного хавбека в составе лиссабонского "Спортинга" привлекла внимание значительного количества европейских клубов, а самой ловкой оказалась "Барса", которая подписала 19-летнего португальца за 15 млн евро. Симау покинул "Камп Ноу" после двух посредственных сезонов (70 матчей, 4 мяча).

Рикардо Куарежма → "Барселона" (2003/04)

Очередной трансферный провал "Барселоны" середины "нулевых". Один из самых перспективных представителей своего поколения пошел по стопам Симау, провел в сине-гранатовой футболке 28 матчей, забил один скромный гол и покинул столицу Каталонии уже через год после подписания контракта.

Звонимир Бобан → "Сельта" (2001)

Звездный полузащитник после 9-ти незабываемых лет в составе "Милана" поехал доигрывать в Галисию. Однако испанские приключение Бобана длились всего два месяца. Не попадая в стартовый состав "Сельты", хорват завершил карьеру вскоре после своего 33-летия.

Дженнаро Гаттузо → "Глазго Рейнджерс" (1997/98)

Одиозный итальянец оказался в Шотландии после того, как его "Перуджа" вылетела в Серию "Б". Гаттузо быстро завоевал любовь фанов "Рейнджерс" своими бойцовскими качествами, провел хороший сезон, но был вынужден уйти, когда команду возглавил Дик Адвокат. Нидерландский специалист не видел его в стартовом составе.

Тьерри Анри → "Ювентус" (1999)

Итальянский этап стал худшим в карьере французского форварда. Перебравшись в "Ювентус" из "Монако", Анри не сумел адаптироваться к тактике Карло Анчелотти, отметившись лишь тремя голами. Уже через полгода его контракт выкупил "Арсенал", где Тьерри стал настоящей легендой.

Сергей Ребров → "Вест Хэм" (2004/05)

Украинец променял киевское "Динамо", где дела шли просто отлично, на "Тоттенхэм", но не сумел полностью реализовать свой потенциал на "Уайт Харт Лейн". После двух сезонов в составе "шпор" Ребров был арендован "Фенербахче", а затем перешел в "Вест Хэм" в статусе свободного агента (33 матча, 2 мяча). Очень напоминает историю нынешнего лучшего футболиста Украины Андрея Ярмоленко (хотя о статусе лучшего поспорил бы Зинченко!).

Франк Рибери → "Галатасарай" (2005)

Блестящий французский вингер получил все возможные трофеи за 12 сезонов в составе мюнхенской "Баварии", однако сейчас мало кто вспомнит, что в карьере "лица со шрамом" был "Галатасарай", куда его пригласил Георге Хаджи. В Турции Рибери провел лишь полгода, а потом подписал контракт с "Марселем".

Давид Силва → "Эйбар" (2004/05)

Воспитанник "Валенсии" подписал свой первый профессиональный контракт с "летучими мышами" в 2004 году, но не сразу стал основным на "Месталье". Сначала Силва набирался опыта в "Эйбаре" (35 матчей, 4 гола), а затем – в "Сельте".

Диего Коста → "Альбасете" (2008/09)

Скандальный испанец бразильского происхождения прокладывал себе путь к стартовому составу "Атлетико" через регулярные аренды. В поисках игровой практики Коста "забрел" на "Карлос Бельмонте" (35 матчей, 10 мячей).

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

valeriyijahz

Размер имеет значение, я сам убедился в этом. Хотите большой член, каменный стояк и секс по 3 часа подряд? Это вполне реально и любая девка будет в восторге от такого секса, это реально крутая штука, вот сами почитайте--- http://gg.gg/Rasputin

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Аяксом" в стартовом матче чемпионата Нидерландов

"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Аяксом" в стартовом матче чемпионата Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов