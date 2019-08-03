Ликбез новому поколению: 15 трансферов звезд, о которых вы, скорее всего, не знали

Трансферное окно в самом разгаре, а в мире случилось довольно много интересных переходов. В последнее время российский информационный поток взорвали несколько фамилий, которые приехали в РПЛ, чтобы, как мы думаем, поднять ее уровень. В современных условиях трансферы звезд в РПЛ, у которых не все пошло гладко в условиях европейских реалий, стали "мейнстримом" благодаря "Локомотиву", который год назад прикупил Хёведеса и Крыховяка. Уже в текущем игровом году Россию увидят Шюррле и Малком. Согласитесь, не самые ожидаемые фамилии! Однако, такие случае были всегда. Новому поколению может быть сложно вообразить это, но в свое время некоторые звезды, которых привычно ассоциировать с определенными командами, защищали цвета совершенно неожиданных коллективов. Редакция Soccernews решила вспомнить 15 футболистов с подобной историей.

Диего Марадона → Севилья (1992/93)

"Нервионцы" стали последним европейским клубом в карьере божественного аргентинца, который возвращался в футбол после 15-месячной дисквалификации. Несмотря на довольно плохую форму, Марадона забил 7 голов в чемпионате Испании, а "Севилья" финишировала седьмой.

Марко Матерацци → "Эвертон" (1998/99)

Один из самых скандальных игроков в истории за 7 лет до эпической конфронтации с Зинедином Зиданом на ЧМ-2006 защищал цвета "ирисок" (аренда из "Перуджи"). Матерацци провел на "Гудисоне" 27 матчей, отметившись двумя результативными ударами.

Давор Шукер → "Вест Хэм" (2000/01)

Легенда хорватского футбола после "Реала" и "Арсенала" пошла на существенное понижение. Предпоследним клубом в карьере Шукера стал лондонский "Вест Хэм", в составе которого лучший снайпер ЧМ-1998 сыграл 11 поединков (2 гола).

Самюэль Это'о → "Реал" Мадрид (1997-2000)

Звездный камерунец сделал себе имя на "Камп Ноу", но мало кто помнит, что начинал форвард в мадридском "Реале", хотя и не провел за основной состав "бланкос" ни одного официального матча. Далее была "Мальорка" и "Барселона", за которую Это'О наколотил 133 мяча.

Луис Энрике → "Реал" Мадрид (1991-1996)

Суперуспешный футболист и тренер "Барселоны" отдал злейшему врагу каталонцев 5 лет своей карьеры (213 матчей, 18 голов). "Лучо" покидал Мадрид в период мощной институционального кризиса, не договорившись по новому контракту. После этого он неоднократно заявлял, что его сердце принадлежит только "Кулес".

Роналдо → ПСВ (1994-1996)

Для младшего поколения, наверное, будет сюрпризом, что перед "Барсой", "Интером" и "Реалом" знаменитый "Зубастик" выступал за голландский гранд. ПСВ может гордиться званием первого европейского клуба легендарного бразильца, где он демонстрировал феноменальную результативность – 66 мячей в 70-ти встречах.

Симау → "Барселона" (1999-2001)

Яркая игра юного хавбека в составе лиссабонского "Спортинга" привлекла внимание значительного количества европейских клубов, а самой ловкой оказалась "Барса", которая подписала 19-летнего португальца за 15 млн евро. Симау покинул "Камп Ноу" после двух посредственных сезонов (70 матчей, 4 мяча).

Рикардо Куарежма → "Барселона" (2003/04)

Очередной трансферный провал "Барселоны" середины "нулевых". Один из самых перспективных представителей своего поколения пошел по стопам Симау, провел в сине-гранатовой футболке 28 матчей, забил один скромный гол и покинул столицу Каталонии уже через год после подписания контракта.

Звонимир Бобан → "Сельта" (2001)

Звездный полузащитник после 9-ти незабываемых лет в составе "Милана" поехал доигрывать в Галисию. Однако испанские приключение Бобана длились всего два месяца. Не попадая в стартовый состав "Сельты", хорват завершил карьеру вскоре после своего 33-летия.

Дженнаро Гаттузо → "Глазго Рейнджерс" (1997/98)

Одиозный итальянец оказался в Шотландии после того, как его "Перуджа" вылетела в Серию "Б". Гаттузо быстро завоевал любовь фанов "Рейнджерс" своими бойцовскими качествами, провел хороший сезон, но был вынужден уйти, когда команду возглавил Дик Адвокат. Нидерландский специалист не видел его в стартовом составе.

Тьерри Анри → "Ювентус" (1999)

Итальянский этап стал худшим в карьере французского форварда. Перебравшись в "Ювентус" из "Монако", Анри не сумел адаптироваться к тактике Карло Анчелотти, отметившись лишь тремя голами. Уже через полгода его контракт выкупил "Арсенал", где Тьерри стал настоящей легендой.

Сергей Ребров → "Вест Хэм" (2004/05)

Украинец променял киевское "Динамо", где дела шли просто отлично, на "Тоттенхэм", но не сумел полностью реализовать свой потенциал на "Уайт Харт Лейн". После двух сезонов в составе "шпор" Ребров был арендован "Фенербахче", а затем перешел в "Вест Хэм" в статусе свободного агента (33 матча, 2 мяча). Очень напоминает историю нынешнего лучшего футболиста Украины Андрея Ярмоленко (хотя о статусе лучшего поспорил бы Зинченко!).

Франк Рибери → "Галатасарай" (2005)

Блестящий французский вингер получил все возможные трофеи за 12 сезонов в составе мюнхенской "Баварии", однако сейчас мало кто вспомнит, что в карьере "лица со шрамом" был "Галатасарай", куда его пригласил Георге Хаджи. В Турции Рибери провел лишь полгода, а потом подписал контракт с "Марселем".

Давид Силва → "Эйбар" (2004/05)

Воспитанник "Валенсии" подписал свой первый профессиональный контракт с "летучими мышами" в 2004 году, но не сразу стал основным на "Месталье". Сначала Силва набирался опыта в "Эйбаре" (35 матчей, 4 гола), а затем – в "Сельте".

Диего Коста → "Альбасете" (2008/09)

Скандальный испанец бразильского происхождения прокладывал себе путь к стартовому составу "Атлетико" через регулярные аренды. В поисках игровой практики Коста "забрел" на "Карлос Бельмонте" (35 матчей, 10 мячей).

Игорь Малиенко | soccernews.ru