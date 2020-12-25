Лилиан Тюрам о плевке Маркуса в соперника: "Я даже спросил у себя, действительно ли это мой сын"

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Лилиан Тюрам о плевке Маркуса в соперника: "Я даже спросил у себя, действительно ли это мой сын"

Экс-игрок сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал дисквалификацию своего сына Маркуса за плевок в соперника.

"Я отлично понимаю, что сейчас происходит в СМИ. Я смотрел игру и был в шоке. Я даже спросил у себя, действительно ли это мой сын.

После матча он объяснил мне, что он был сильно разгневан, что он оскорбил соперника ненамеренно, что у него просто вылетела слюна. Он хочет донести до людей, что вышло случайно. Он сказал мне: "Папа, я не хочу, чтобы люди думали, что я способен плюнуть в кого-то специально, потому что это противоречит здравому смыслу".

После удаления он сразу позвонил младшему брату, чтобы сказать: "Я сделал это не специально. Уверяю тебя, я кричал, я был зол, у меня была ярость, и слюна вылетела сама собой". Он принял свое наказание. Такие жесты не должны существовать на футбольном поле", - приводит слова Тюрама-старшего RCI.

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