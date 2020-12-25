Лилиан Тюрам о плевке Маркуса в соперника: "Я даже спросил у себя, действительно ли это мой сын"
Экс-игрок сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал дисквалификацию своего сына Маркуса за плевок в соперника.
"Я отлично понимаю, что сейчас происходит в СМИ. Я смотрел игру и был в шоке. Я даже спросил у себя, действительно ли это мой сын.
После матча он объяснил мне, что он был сильно разгневан, что он оскорбил соперника ненамеренно, что у него просто вылетела слюна. Он хочет донести до людей, что вышло случайно. Он сказал мне: "Папа, я не хочу, чтобы люди думали, что я способен плюнуть в кого-то специально, потому что это противоречит здравому смыслу".
После удаления он сразу позвонил младшему брату, чтобы сказать: "Я сделал это не специально. Уверяю тебя, я кричал, я был зол, у меня была ярость, и слюна вылетела сама собой". Он принял свое наказание. Такие жесты не должны существовать на футбольном поле", - приводит слова Тюрама-старшего RCI.
Читайте также: Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей за плевок в лицо. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20