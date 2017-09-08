"Лилль" - "Бордо" - 0:0 (обзор)

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"Лилль" - "Бордо" - 0:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Франции между "Лиллем" и "Бордо".

Читайте также: "Лилль" и "Бордо" победителя не выявили. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 5 15
2 Монако 4 12
3 Бордо 5 9
4 Сент-Этьен 4 9
5 Лион 4 8
6 Марсель 4 7
7 Анжер 4 6
8 ФК Кан 4 6
9 Генгам 4 6
10 Тулуза 4 6
11 Лилль 5 5
12 Труа 4 4
13 Монпелье 4 4
14 Страсбур 4 4
15 Нант 4 4
16 Дижон 4 4
17 Ницца 4 3
18 Амьен 4 3
19 Ренн 4 2
20 Метц 5 0
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