"Лилль" дома разобрался с "Сент-Этьеном"

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"Лилль" дома разобрался с "Сент-Этьеном"

В рамках 13-го тура французской Лиги 1 "Лилль" на своём поле обыграл "Сент-Этьен" со счётом 3:1.

"Лилль" – "Сент-Этьен" - 3:1

Голы: Пепе, 20 - 1:0, Бамба, 45 (пенальти) - 1:1, Тиаго Мендес, 71 - 2:1, Понсе, 89 - 3:1.

"Лилль": Меньян, Балло, Алонсо, Малькюи, Амаду, Балули (Луис Араужо, 32), Тиаго Майя, Эль-Гази, Тиаго Мендес, Пепе (Сумаре, 82), Бензия (Понсе, 65).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Пьер-Габриэль, Янко, Погба, Сельнэс, Дабо (Тофт-Содерлунд, 79), Бамба, Пажо, Монне-Паке (Дьони, 60), Маига.

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