"Лилль" дома уступил "Кану"

Сегодня в матче 3 тура французской Лиги 1 "Лилль" дома несколько неожиданно уступил "Кану" со счетом 0:2.

"Лилль" - "Кан" - 0:2

Голы: Да Силва, 5 - 0:1, Сантини, 69 - 0:2.

"Лилль": Коффи, Ие, Амаду, Алонсо, Тьяго Мая (Фарадж, 59), Биссума, Туре (Понсе, 70), Бензия, Эль-Гази, Пепе, Нето (Де Превиль, 46).

"Кан": Веркутр, Жилбер, Да Силва, Джику, Мбенге, Бенассе, Фере, Базиль (Куаку, 24), Роделен (Делаплас, 81), Бесса (Авуну, 36), Сантини.

Напомним, вчера "Лион" и "Бордо" сыграли в сверхрезультативную ничью. | soccernews.ru