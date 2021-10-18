"Лилль" готов продать Санчеша в топ-клуб

Фото: инстаграм Ренату Санчеша/Автор неизвестен

"Лилль" может продать португальского полузащитника Ренату Санчеша в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, французский клуб готов продать футболиста в топ-клуб. Хавбек входит в сферу интересов "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Ранее игроком интересовалась "Барселона".

В нынешнем сезоне 24-летний Санчеш провел за "Лилль" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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