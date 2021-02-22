"Лилль" громит "Лорьян", "Лион" едва спасся, а "Монако" на выезде обыгрывает ПСЖ: все результаты 26-го тура Лиги 1

Завершились все матчи 26-го тура французской Лиги 1. В матче двух прямых конкурентов ПСЖ и "Монако", сильнее оказалась команда Александра Головина 0:2. "Лилль" не намерен отдавать первую строчку другой команде и обыгрывает всех подряд. На этот раз был разгромлен "Лорьян" со счетом 4:1. "Лион" чуть не упустил преимущество в 3 мяча, сыграв с "Брестом" 3:2. Представляем все результаты 26-го тура Лиги 1.

Результаты тура:



"Брест" - "Лион" - 2:3

"Сент-Этьен" - "Реймс" - 1:1

"Нант" - "Марсель" - 1:1

"Монпелье" - "Ренн" - 2:1

"Страсбур" - "Анжер" - 0:0

"Ницца" - "Метц" - 1:2

"Ним" - "Бордо" - 2:0

"Ланс" - "Дижон" - 2:1

"Лорьян" - "Лилль" - 1:4

ПСЖ - "Монако" - 0:2

Турнирная таблица: "Лилль" (58), "Лион" (55), ПСЖ (54), "Монако" (52), "Ланс" (40), "Метц" (38), , "Марсель" (38), "Ренн" (38), "Монпелье" (38), "Анжер" (35), "Бордо" (33), "Брест" (31), "Реймс" (30), "Сент-Этьен" (30), "Страсбур" (29), "Ницца" (29), "Нант" (23), "Лорьян" (23), "Ним" (21), "Дижон" (15).