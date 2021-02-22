"Лилль" громит "Лорьян", "Лион" едва спасся, а "Монако" на выезде обыгрывает ПСЖ: все результаты 26-го тура Лиги 1

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"Лилль" громит "Лорьян", "Лион" едва спасся, а "Монако" на выезде обыгрывает ПСЖ: все результаты 26-го тура Лиги 1Завершились все матчи 26-го тура французской Лиги 1. В матче двух прямых конкурентов ПСЖ и "Монако", сильнее оказалась команда Александра Головина 0:2. "Лилль" не намерен отдавать первую строчку другой команде и обыгрывает всех подряд. На этот раз был разгромлен "Лорьян" со счетом 4:1. "Лион" чуть не упустил преимущество в 3 мяча, сыграв с "Брестом" 3:2. Представляем все результаты 26-го тура Лиги 1.

Результаты тура:

"Брест" - "Лион" - 2:3
"Сент-Этьен" - "Реймс" - 1:1
"Нант" - "Марсель" - 1:1
"Монпелье" - "Ренн" - 2:1
"Страсбур" - "Анжер" - 0:0
"Ницца" - "Метц" - 1:2
"Ним" - "Бордо" - 2:0
"Ланс" - "Дижон" - 2:1
"Лорьян" - "Лилль" - 1:4
ПСЖ - "Монако" - 0:2

Турнирная таблица: "Лилль" (58), "Лион" (55), ПСЖ (54), "Монако" (52), "Ланс" (40), "Метц" (38), , "Марсель" (38), "Ренн" (38), "Монпелье" (38), "Анжер" (35), "Бордо" (33), "Брест" (31), "Реймс" (30), "Сент-Этьен" (30), "Страсбур" (29), "Ницца" (29), "Нант" (23), "Лорьян" (23), "Ним" (21), "Дижон" (15).

Читать также: "Монако" на выезде всухую победил ПСЖ. Головин вышел в концовке матча | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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