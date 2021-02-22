"Лилль" громит "Лорьян", "Лион" едва спасся, а "Монако" на выезде обыгрывает ПСЖ: все результаты 26-го тура Лиги 1
Завершились все матчи 26-го тура французской Лиги 1. В матче двух прямых конкурентов ПСЖ и "Монако", сильнее оказалась команда Александра Головина 0:2. "Лилль" не намерен отдавать первую строчку другой команде и обыгрывает всех подряд. На этот раз был разгромлен "Лорьян" со счетом 4:1. "Лион" чуть не упустил преимущество в 3 мяча, сыграв с "Брестом" 3:2. Представляем все результаты 26-го тура Лиги 1.
Результаты тура:
"Брест" - "Лион" - 2:3
"Сент-Этьен" - "Реймс" - 1:1
"Нант" - "Марсель" - 1:1
"Монпелье" - "Ренн" - 2:1
"Страсбур" - "Анжер" - 0:0
"Ницца" - "Метц" - 1:2
"Ним" - "Бордо" - 2:0
"Ланс" - "Дижон" - 2:1
"Лорьян" - "Лилль" - 1:4
ПСЖ - "Монако" - 0:2
Турнирная таблица: "Лилль" (58), "Лион" (55), ПСЖ (54), "Монако" (52), "Ланс" (40), "Метц" (38), , "Марсель" (38), "Ренн" (38), "Монпелье" (38), "Анжер" (35), "Бордо" (33), "Брест" (31), "Реймс" (30), "Сент-Этьен" (30), "Страсбур" (29), "Ницца" (29), "Нант" (23), "Лорьян" (23), "Ним" (21), "Дижон" (15).
Читать также: "Монако" на выезде всухую победил ПСЖ. Головин вышел в концовке матча | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13