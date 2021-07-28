"Лилль " хочет подписать голкипера "Бенфики"
Фото: инстаграм Влаходимоса/Автор неизвестен
Греческий голкипер "Бенфики" Одиссеас Влаходимос близок к переходу в "Лилль".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "доги" на данный момент ведут переговоры с "орлами" о трансфере вратаря.
По информации источника, грек является приоритетным вариантом для чемпиона Франции.
Ранее "Лилль" также интересовался испанским голкипером ПСЖ Серхио Рико, однако футболист отмел этот вариант.
Напомним, что этим летом "догов" покинул Майк Меньян, который перешел в "Милан" за 15 миллионов евро.
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