"Лилль" и "Бордо" победителя не выявили

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"Лилль" и "Бордо" победителя не выявили

В рамках 5-го тура чемпионата Франции "Лилль" сыграл вничью с "Бордо".

"Лилль" – "Бордо" 0:0

"Лилль": Меньян, Иэ, Алонсо, Малькюи, Тиаго Майя, Эль-Гази, Амаду, Пепе (Куаме, 90), Биссума, Луис Араужо, Бензия (Балло, 37).

"Бордо": Костиль, Йованович, Пелленар, Сабали, Отавио (Вада, 59), Санкаре (Лаборд, 76), Тулалан, Малком, Лерагер, Камано (Жонатан Кафу, 64), де Превиль.

Предупреждения: Отавио (5), Тиаго Майя (15), Бензия (36), Йованович (44), Камано (63), Вада (74), Биссума (83).

Удаление: Тиаго Майя (32). | http://soccernews.ru

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1 ПСЖ 5 15
2 Монако 4 12
3 Бордо 5 9
4 Сент-Этьен 4 9
5 Лион 4 8
6 Марсель 4 7
7 Анжер 4 6
8 ФК Кан 4 6
9 Генгам 4 6
10 Тулуза 4 6
11 Лилль 5 5
12 Труа 4 4
13 Монпелье 4 4
14 Страсбур 4 4
15 Нант 4 4
16 Дижон 4 4
17 Ницца 4 3
18 Амьен 4 3
19 Ренн 4 2
20 Метц 5 0
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