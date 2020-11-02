"Лилль" и "Лион" обменялись голами в матче Лиги 1

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"Лилль" и "Лион" обменялись голами в матче Лиги 1

"Лилль" и "Лион" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Франции.

"Лилль" - "Лион" - 1:1

Голы: Бамба, 22 - 1:0, Челик, 41 (аг) - 1:1

"Лилль": Меньян, Ботман, Фонте (Сумаоро, 45), Челик, Рейнилду, Иконе (Языджи, 67), Андре, Луис Араужо (Дэвид, 89), Саншеш, Бамба (Лихаджи, 89), Йылмаз.

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Диоманде, Марсело, Лукас Пакета, Тиаго Мендес, Ауар (Бенламри, 52), Корне, Токо-Экамби (Бруно Гимараэс, 74), Кадевере, Депай (Дембеле, 74).

"Лилль" с 19 баллами занимает 2 место в турнирной таблице. В активе "Лиона" 14 очков и 6 позиция.

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