"Лилль" и "Лион" обменялись голами в матче Лиги 1
"Лилль" и "Лион" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Франции.
"Лилль" - "Лион" - 1:1
Голы: Бамба, 22 - 1:0, Челик, 41 (аг) - 1:1
"Лилль": Меньян, Ботман, Фонте (Сумаоро, 45), Челик, Рейнилду, Иконе (Языджи, 67), Андре, Луис Араужо (Дэвид, 89), Саншеш, Бамба (Лихаджи, 89), Йылмаз.
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Диоманде, Марсело, Лукас Пакета, Тиаго Мендес, Ауар (Бенламри, 52), Корне, Токо-Экамби (Бруно Гимараэс, 74), Кадевере, Депай (Дембеле, 74).
"Лилль" с 19 баллами занимает 2 место в турнирной таблице. В активе "Лиона" 14 очков и 6 позиция.
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
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|68
|2
|Марсель
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|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13