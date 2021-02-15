"Лилль" и "Лион" теряют очки, ПСЖ уже второй: все результаты 25-го тура Лиги 1

Завершился 25-й тур французской Лиги 1.

Из основного стоит отметить, что лидеры чемпионата "Лилль" и "Лион" потеряли очки, что позволило ПСЖ, который обыграл "Ниццу", подняться на второе место.

ПСЖ - "Ницца" 2:1

Голы: Дракслер, 22 - 1:0, Рони Лопеш, 50 - 1:1, Кин, 76 - 2:1

"Лион" - "Монпелье" 1:2

Голы: Саванье, 20 - 0:1, Лукас Пакета, 45 - 1:1, Ваи, 65 - 1:2

"Реймс" - "Ланс" 1:1

Голы: Зенели, 13 - 1:0, Сотока, 61 - 1:1

"Монако" - "Лорьян" 2:2

Голы: Моффи, 7 (пенальти) - 0:1, Бен-Йеддер, 48 (пенальти) - 1:1, Моффи, 62 - 1:2, Бен-Йеддер, 90+3 2:2

"Лилль" - "Брест" 0:0

"Бордо" - "Марсель" 0:0

"Анжер" - "Нант" 1:3

Голы: Симон, 4 - 0:1, Луза (пен), 7 - 0:2, Мангани (пен), 33 - 1:2, Бамба, 86 - 1:3

"Дижон" - "Ним" 0:2

Голы: Рипар, 76 - 0:1, Элиассон, 87 - 0:2

"Метц" - "Страсбур" 1:2

Голы: Дилэйн, 17 - 1:0, Томассон, 33 - 1:1, Томассон, 84 - 1:2

"Ренн" - "Сент-Этьен" 0:2

Голы: Буанга, 27 - 0:1, Нордин, 71 - 0:2

Турнирная таблица: "Лилль" (55), ПСЖ (54), "Лион" (52), "Монако" (49), "Ренн" (38), "Ланс" (37), "Метц" (35), "Монпелье" (35), "Марсель" (34), "Анжер" (34), "Бордо" (33), "Брест" (31), "Реймс" (29), "Ницца" (29), "Сент-Этьен" (29), "Страсбур" (28), "Лорьян" (23), "Нант" (22), "Ним" (18), "Дижон" (15).

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