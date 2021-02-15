"Лилль" и "Лион" теряют очки, ПСЖ уже второй: все результаты 25-го тура Лиги 1

Теги лилльлионпсжмонако

"Лилль" и "Лион" теряют очки, ПСЖ уже второй: все результаты 25-го тура Лиги 1

Завершился 25-й тур французской Лиги 1.

Из основного стоит отметить, что лидеры чемпионата "Лилль" и "Лион" потеряли очки, что позволило ПСЖ, который обыграл "Ниццу", подняться на второе место.

ПСЖ - "Ницца" 2:1
Голы: Дракслер, 22 - 1:0, Рони Лопеш, 50 - 1:1, Кин, 76 - 2:1   

"Лион" - "Монпелье" 1:2
Голы: Саванье, 20 - 0:1, Лукас Пакета, 45 - 1:1, Ваи, 65 - 1:2

"Реймс" - "Ланс" 1:1
Голы: Зенели, 13 - 1:0, Сотока, 61 - 1:1

"Монако" - "Лорьян" 2:2
Голы: Моффи, 7 (пенальти) - 0:1, Бен-Йеддер, 48 (пенальти) - 1:1, Моффи, 62 - 1:2, Бен-Йеддер, 90+3 2:2

"Лилль" - "Брест" 0:0

"Бордо" - "Марсель" 0:0

"Анжер" - "Нант" 1:3
Голы: Симон, 4 - 0:1, Луза (пен), 7 - 0:2, Мангани (пен), 33 - 1:2, Бамба, 86 - 1:3

"Дижон" - "Ним" 0:2
Голы: Рипар, 76 - 0:1, Элиассон, 87 - 0:2

"Метц" - "Страсбур" 1:2
Голы: Дилэйн, 17 - 1:0, Томассон, 33 - 1:1, Томассон, 84 - 1:2

"Ренн" - "Сент-Этьен" 0:2
Голы: Буанга, 27 - 0:1, Нордин, 71 - 0:2

Турнирная таблица: "Лилль" (55), ПСЖ (54), "Лион" (52), "Монако" (49), "Ренн" (38), "Ланс" (37), "Метц" (35), "Монпелье" (35), "Марсель" (34), "Анжер" (34), "Бордо" (33), "Брест" (31), "Реймс" (29), "Ницца" (29), "Сент-Этьен" (29), "Страсбур" (28), "Лорьян" (23), "Нант" (22), "Ним" (18), "Дижон" (15).

Читайте также: Моуринью - out! Матч против "Сити" показал, почему португальцу лучше сменить профессию тренера на должность телеэксперта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 февраля

Главные новости дня: 14 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов