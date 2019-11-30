"Лилль" и "Ницца" добыли победы и другие результаты 15-го тура Лиги 1

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"Лилль" и "Ницца" добыли победы и другие результаты 15-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 15-го тура французской Лиги 1.

"Ним" - "Метц" 1:1

Голы: Диалло, 30 - 0:1, Рипар, 61 - 1:1


"Реймс" - "Бордо" 1:1

Голы: Маджа, 27 - 0:1, Диа, 90 - 1:1


"Лилль" - "Дижон" 1:0

Гол: Осимхен (пен), 45 - 1:0


"Ницца" - "Анжер" 3:1

Голы: Фюльжени, 22 - 0:1, Лусамба, 39 - 1:1, Маолида, 53 - 2:1, Дольберг, 90 - 3:1


"Монпелье" - "Амьен" 4:2

Голы: Ле Таллек, 14 - 1:0, Какута, 44 - 1:1, Лаборд, 64 - 2:1, Делор, 67 - 3:1, Молле, 72 - 4:1, Лане, 86 - 4:2

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2 Марсель Марсель 15 28
3 Анжер Анжер 14 24
4 Лион Лион 15 22
5 Бордо Бордо 14 22
6 Сент-Этьен Сент-Этьен 14 22
7 Монпелье Монпелье 14 20
8 Реймс Реймс 14 20
9 Нант Нант 14 20
10 Лилль Лилль 14 19
11 Ренн Ренн 13 18
12 Страсбур Страсбур 15 18
13 Монако Монако 14 18
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