"Лилль" и "Ницца" обменялись голами в матче Лиги 1
"Ницца" и "Лилль" разошлись миром в матче 8-го тура чемпионата Франции.
"Ницца" - "Лилль" - 1:1 (0:0)
Голы: Дольберг, 49 - 1:0, Бурак Йылмаз, 58 - 1:1.
"Ницца": Бенитес, Данте, Камара, Лотомба (Аталь, 74), Нсоки, Робсон Бамбу, Шнейдерлен, Ле Мелу (Тюрам-Юльен, 74), Рони Лопеш (Гуири, 67), Дольберг (Рен-Аделаид, 81), Клод Морис (Будауи, 81).
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Брадарич, Ботман, Андре (Сумаре, 88), Ренату Санчеш (Шека, 79), Иконе (Юсуф Языджи, 62), Бурак Йылмаз (Давид, 79), Бамба, Араужу (Лихаджи, 88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18