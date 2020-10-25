"Лилль" и "Ницца" обменялись голами в матче Лиги 1

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"Лилль" и "Ницца" обменялись голами в матче Лиги 1

"Ницца" и "Лилль" разошлись миром в матче 8-го тура чемпионата Франции.

"Ницца" - "Лилль" - 1:1 (0:0)

Голы: Дольберг, 49 - 1:0, Бурак Йылмаз, 58 - 1:1.

"Ницца": Бенитес, Данте, Камара, Лотомба (Аталь, 74), Нсоки, Робсон Бамбу, Шнейдерлен, Ле Мелу (Тюрам-Юльен, 74), Рони Лопеш (Гуири, 67), Дольберг (Рен-Аделаид, 81), Клод Морис (Будауи, 81).

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Брадарич, Ботман, Андре (Сумаре, 88), Ренату Санчеш (Шека, 79), Иконе (Юсуф Языджи, 62), Бурак Йылмаз (Давид, 79), Бамба, Араужу (Лихаджи, 88).

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