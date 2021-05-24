"Лилль" и ПСЖ победили, "Монако" сыграл вничью, "Лион" потерпел поражение и другие результаты 38-го тура Лиги 1

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"Лилль" и ПСЖ победили, "Монако" сыграл вничью, "Лион" потерпел поражение и другие результаты 38-го тура Лиги 1

Фото твиттер "Лилля"

В воскресенье состоялись все 10 матчей 38-го тура французской Лиги 1.

"Анжер" – "Лилль" - 1:2

Голы: 0:1 – 10 Дэвид, 0:2 – 45, пенальти Йылмаз, 1:2 – 90 Фюльжени.

"Лилль": Меньян, Ботман, Тиагу Джало, Челик, Рейнилду, Андре, Сумаре, Санчеш (Луис Араужо, 82), Языджи (Бамба, 67), Дэвид (Иконе, 90), Йылмаз (Шека, 82).
 

"Брест" – ПСЖ - 0:2

Голы: 0:1 – 37, автогол Февр, 0:2 – 71 Мбаппе.

ПСЖ: Навас, Диалло, Маркиньос, Кимпембе, Дагба, Рафинья (Гуйе, 72), Данилу Перейра, Ди Мария (Икарди, 72), Эррера, Мбаппе, Неймар.
 

"Ланс" – "Монако" - 0:0

"Монако": Лекомт, Марипан, Сидибе, Бадиашиле, Кайо Энрике, Тчуамени, Головин, Желсон Мартинш (Диатта, 72), Фофана (Фабрегас, 78), Фолланд (Дисаси, 90), Бен-Йеддер (Пеллегри, 90).
 

"Лион" – "Ницца" - 2:3

Голы: 1:0 – 14 Токо-Экамби, 1:1 – 27 Дольберг, 2:1 – 40 Токо-Экамби, 2:2 – 50 Камара, 2:3 – 57 Салиба.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Денайер, Дюбуа (Де Шильо, 74), Ауар (Шерки, 67), Какре (Тиаго Мендес, 67), Бруно Гимараэш (Слимани, 61), Лукас Пакета, Корне, Депай, Токо-Экамби.
 

"Метц" – "Марсель" - 1:1

Голы: 1:0 – 90, пенальти Булая, 1:1 – 90, пенальти Милик.

"Марсель": Манданда, Лирола (Дьенг, 88), Камара, Балерди, Амави (Нагатомо, 67), Пайет, Гуйе, Чалета-Цар, Альваро Гонсалес, Милик, Бенедетто (Луис Энрике, 72).
 

"Нант" – "Монпелье" - 1:2

Голы: 0:1 – 30 Лаборд, 1:1 – 33 Коло-Муани, 1:2 – 76 Делор.
 

"Реймс" – "Бордо" - 1:2

Голы: 1:0 – 15 Туре, 1:1 – 44 Адли, 1:2 – 58 Кватенг.
 

"Ренн" – "Ним" - 2:0

Голы: 1:0 – 24 Гирасси, 2:0 – 50 Бурижо.


"Сент-Этьен" – "Дижон" - 0:1

Гол: 0:1 – 39 Камара.
 

"Страсбур" – "Лорьян" - 1:1

Голы: 1:0 – 18 Диалло, 1:1 – 55 Чалоба.

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
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