"Лилль" и ПСЖ победили, "Монако" сыграл вничью, "Лион" потерпел поражение и другие результаты 38-го тура Лиги 1
Фото твиттер "Лилля"
В воскресенье состоялись все 10 матчей 38-го тура французской Лиги 1.
"Анжер" – "Лилль" - 1:2
Голы: 0:1 – 10 Дэвид, 0:2 – 45, пенальти Йылмаз, 1:2 – 90 Фюльжени.
"Лилль": Меньян, Ботман, Тиагу Джало, Челик, Рейнилду, Андре, Сумаре, Санчеш (Луис Араужо, 82), Языджи (Бамба, 67), Дэвид (Иконе, 90), Йылмаз (Шека, 82).
"Брест" – ПСЖ - 0:2
Голы: 0:1 – 37, автогол Февр, 0:2 – 71 Мбаппе.
ПСЖ: Навас, Диалло, Маркиньос, Кимпембе, Дагба, Рафинья (Гуйе, 72), Данилу Перейра, Ди Мария (Икарди, 72), Эррера, Мбаппе, Неймар.
"Ланс" – "Монако" - 0:0
"Монако": Лекомт, Марипан, Сидибе, Бадиашиле, Кайо Энрике, Тчуамени, Головин, Желсон Мартинш (Диатта, 72), Фофана (Фабрегас, 78), Фолланд (Дисаси, 90), Бен-Йеддер (Пеллегри, 90).
"Лион" – "Ницца" - 2:3
Голы: 1:0 – 14 Токо-Экамби, 1:1 – 27 Дольберг, 2:1 – 40 Токо-Экамби, 2:2 – 50 Камара, 2:3 – 57 Салиба.
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Денайер, Дюбуа (Де Шильо, 74), Ауар (Шерки, 67), Какре (Тиаго Мендес, 67), Бруно Гимараэш (Слимани, 61), Лукас Пакета, Корне, Депай, Токо-Экамби.
"Метц" – "Марсель" - 1:1
Голы: 1:0 – 90, пенальти Булая, 1:1 – 90, пенальти Милик.
"Марсель": Манданда, Лирола (Дьенг, 88), Камара, Балерди, Амави (Нагатомо, 67), Пайет, Гуйе, Чалета-Цар, Альваро Гонсалес, Милик, Бенедетто (Луис Энрике, 72).
"Нант" – "Монпелье" - 1:2
Голы: 0:1 – 30 Лаборд, 1:1 – 33 Коло-Муани, 1:2 – 76 Делор.
"Реймс" – "Бордо" - 1:2
Голы: 1:0 – 15 Туре, 1:1 – 44 Адли, 1:2 – 58 Кватенг.
"Ренн" – "Ним" - 2:0
Голы: 1:0 – 24 Гирасси, 2:0 – 50 Бурижо.
"Сент-Этьен" – "Дижон" - 0:1
Гол: 0:1 – 39 Камара.
"Страсбур" – "Лорьян" - 1:1
Голы: 1:0 – 18 Диалло, 1:1 – 55 Чалоба.
Не пропустите: "Лилль" - новый чемпион Франции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" без Роналду разгромил "Болонью", "Милан" сильнее "Аталанты" и другие результаты 38-го тура Серии А
-
"Лилль" - новый чемпион Франции
-
"Ювентус" и "Милан" попали в Лигу Чемпионов, "Наполи" выступит в Лиге Европы
-
Агуэро побил рекорд Руни в АПЛ
-
Феерия "Манчестер Сити", успех "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 38-го тура чемпионата Англии
Лента новостей
-
Серия А: "Интер" - чемпион, "Ювентус" - в Лиге Чемпионов и другие итоги сезона
-
"Лилль" и ПСЖ победили, "Монако" сыграл вничью, "Лион" потерпел поражение и другие результаты 38-го тура Лиги 1
-
"Ювентус" без Роналду разгромил "Болонью", "Милан" сильнее "Аталанты" и другие результаты 38-го тура Серии А
-
"Севилья" вырвала победу над "Алавесом" в 38-м туре Ла Лиги
-
"Лилль" - новый чемпион Франции
-
2
"Ювентус" и "Милан" попали в Лигу Чемпионов, "Наполи" выступит в Лиге Европы
-
Впервые за 25 лет "Арсенал" не сыграет в еврокубках
-
Сборная Украины едва не проиграла Бахрейну в товарищеском матче
-
Агуэро побил рекорд Руни в АПЛ
-
"Челси" потерял основного вратаря перед финалом Лиги Чемпионов
-
Роналду остался в запасе на матч с "Болоньей": названа причина
-
Вейналдум объявил об уходе из "Ливерпуля"
-
Анчелотти потерпел самое крупное поражение в своей карьере
-
Феерия "Манчестер Сити", успех "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 38-го тура чемпионата Англии
-
Джорджина показала соблазнительное фото в купальнике
-
1
Определились лучшие бомбардир и ассистент АПЛ по итогам сезона
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" в заключительном туре АПЛ
-
1
"Ливерпуль" и "Челси" вышли в Лигу Чемпионов
-
"Лестер" проиграл "Тоттенхэму" и не смог пробиться в Лигу Чемпионов
-
"Бохум" и "Гройтер Фюрт" вышли в Бундеслигу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13