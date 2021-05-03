"Лилль" и ПСЖ продолжают гонку за чемпионство, "Монако" подпустил "Лион" к зоне ЛЧ: все результаты 35-го тура Лиги 1
Во Франции завершился 35-й тур Лиги 1.
"Лилль" и ПСЖ добыли победы и продолжили борьбу за чемпионство. "Лион" одолел "Монако", что позволило им приблизиться к зоне Лиги Чемпионов.
ПСЖ - "Ланс" 2:1
Голы: Неймар, 33 - 1:0, Маркиньос, 59 - 2:0, Ганаго, 61 - 2:1
"Лилль" - "Ницца" 2:0
Голы: Йылмаз, 13 - 1:0, Челик, 55 - 2:0
"Монако" - "Лион" 2:3
Голы: Фолланд, 25 - 1:0, Депай, 57 - 1:1, Марсело, 77 - 1:2, Бен-Йеддер (пен), 86 - 2:2, Шерки, 89 - 2:3
"Бордо" - "Ренн" 1:0
"Ним" - "Реймс" 2:2
"Лорьян" - "Анжер" 2:0
"Дижон" - "Метц" 1:5
"Брест" - "Нант" 1:4
"Монпелье" - "Сент-Этьен" 1:2
"Марсель" - "Страсбур" 1:1
Турнирное положение: "Лилль" (76), ПСЖ (75), "Монако" (71), "Лион" (70), "Ланс" (56), "Марсель" (56), "Ренн" (54), "Монпелье" (47), "Метц" (46), "Ницца" (46), "Реймс" (42), "Сент-Этьен" (42), "Анжер" (41), "Брест" (40), "Бордо" (39), "Страсбур" (38), "Лорьян" (38), "Нант" (34), "Ним" (32), "Дижон" (18).
Читайте также: "Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 мая
-
"Лилль" и ПСЖ продолжают гонку за чемпионство, "Монако" подпустил "Лион" к зоне ЛЧ: все результаты 35-го тура Лиги 1
-
Месси сравнялся с Роналду по нереализованным пенальти
-
"Зенит" - второй клуб в истории, которому удалось стать чемпионом три года кряду
-
"Монако" Головина уступил играющему в меньшинстве "Лиону"
-
Дубль Месси помог "Барселоне" одолеть "Валенсию"
-
"Рома" проиграла "Сампдории" в матче Серии А
-
Агент Влашича назвал сроки восстановления игрока
-
Хет-трик Бэйла помог "Тоттенхэму" разгромить "Шеффилд"
-
Поражение "Локомотива" от "Зенита" - самое крупное в истории московского клуба
-
Дзюба вышел получать золотую медаль в костюме персонажа Marvel
-
"Шахтер" приблизился к "серебру", чемпион продолжает побеждать: все результаты 24-го тура УПЛ
-
Черчесов отреагировал на чемпионство "Зенита"
-
Семак прокомментировал чемпионство "Зенита"
-
Кайоде намерен покинуть "Шахтер"
-
"Вильярреал" переиграл "Хетафе", "Бетис" сыграл вничью с "Вальядолидом"
-
Семак сравнялся с Семиным и Слуцким по титулам РПЛ
-
1
Роналду принес "Ювентусу" волевую победу над "Удинезе"
-
1
"Зенит" уничтожил "Локомотив" в матче РПЛ
-
"Зенит" стал чемпионом России в 7-й раз в истории
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13