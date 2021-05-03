"Лилль" и ПСЖ продолжают гонку за чемпионство, "Монако" подпустил "Лион" к зоне ЛЧ: все результаты 35-го тура Лиги 1

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"Лилль" и ПСЖ продолжают гонку за чемпионство, "Монако" подпустил "Лион" к зоне ЛЧ: все результаты 35-го тура Лиги 1

Во Франции завершился 35-й тур Лиги 1.

"Лилль" и ПСЖ добыли победы и продолжили борьбу за чемпионство. "Лион" одолел "Монако", что позволило им приблизиться к зоне Лиги Чемпионов.

ПСЖ - "Ланс" 2:1
Голы: Неймар, 33 - 1:0, Маркиньос, 59 - 2:0, Ганаго, 61 - 2:1  

"Лилль" - "Ницца" 2:0
Голы: Йылмаз, 13 - 1:0, Челик, 55 - 2:0

"Монако" - "Лион" 2:3
Голы: Фолланд, 25 - 1:0, Депай, 57 - 1:1, Марсело, 77 - 1:2, Бен-Йеддер (пен), 86 - 2:2, Шерки, 89 - 2:3

"Бордо" - "Ренн" 1:0

"Ним" - "Реймс" 2:2

"Лорьян" - "Анжер" 2:0

"Дижон" - "Метц" 1:5

"Брест" - "Нант" 1:4

"Монпелье" - "Сент-Этьен" 1:2

"Марсель" - "Страсбур" 1:1

Турнирное положение: "Лилль" (76), ПСЖ (75), "Монако" (71), "Лион" (70), "Ланс" (56), "Марсель" (56), "Ренн" (54), "Монпелье" (47), "Метц" (46), "Ницца" (46), "Реймс" (42), "Сент-Этьен" (42), "Анжер" (41), "Брест" (40), "Бордо" (39), "Страсбур" (38), "Лорьян" (38), "Нант" (34), "Ним" (32), "Дижон" (18).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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