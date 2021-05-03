"Лилль" и ПСЖ продолжают гонку за чемпионство, "Монако" подпустил "Лион" к зоне ЛЧ: все результаты 35-го тура Лиги 1

Во Франции завершился 35-й тур Лиги 1.

"Лилль" и ПСЖ добыли победы и продолжили борьбу за чемпионство. "Лион" одолел "Монако", что позволило им приблизиться к зоне Лиги Чемпионов.

ПСЖ - "Ланс" 2:1

Голы: Неймар, 33 - 1:0, Маркиньос, 59 - 2:0, Ганаго, 61 - 2:1

"Лилль" - "Ницца" 2:0

Голы: Йылмаз, 13 - 1:0, Челик, 55 - 2:0

"Монако" - "Лион" 2:3

Голы: Фолланд, 25 - 1:0, Депай, 57 - 1:1, Марсело, 77 - 1:2, Бен-Йеддер (пен), 86 - 2:2, Шерки, 89 - 2:3

"Бордо" - "Ренн" 1:0

"Ним" - "Реймс" 2:2

"Лорьян" - "Анжер" 2:0

"Дижон" - "Метц" 1:5

"Брест" - "Нант" 1:4

"Монпелье" - "Сент-Этьен" 1:2

"Марсель" - "Страсбур" 1:1

Турнирное положение: "Лилль" (76), ПСЖ (75), "Монако" (71), "Лион" (70), "Ланс" (56), "Марсель" (56), "Ренн" (54), "Монпелье" (47), "Метц" (46), "Ницца" (46), "Реймс" (42), "Сент-Этьен" (42), "Анжер" (41), "Брест" (40), "Бордо" (39), "Страсбур" (38), "Лорьян" (38), "Нант" (34), "Ним" (32), "Дижон" (18).

Читайте также: "Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах. | http://soccernews.ru