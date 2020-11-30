"Лилль" и "Сент Этьен" обменялись голами в матче чемпионата Франции

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"Лилль" и "Сент Этьен" обменялись голами в матче чемпионата Франции

"Лилль" и "Сент Этьен" обменялись голами в матче 12-го тура Лиги 1.

"Сент Этьен" - "Лилль" - 1:1 (1:0)

Голы: Хазри, 33 (пенальти) - 1:1, Иконе, 65 - 1:1

"Сент-Этьен": Мулен, Трауко, Колодзейчак, Мукуди, Дебюши (Сиссоко, 90), Камара, Неу Нупа, Буанга, Юссуф (Гурна-Дуат, 90), Амума (Будебуз, 74), Хазри (Норден, 66).

"Лилль": Меньян, Тиагу Джало, Ботман, Брадарич (Рейнилду, 68), Фонте, Сумаре, Андре (Шека, 86), Луис Араужо (Дэвид, 86), Иконе (Языджи, 68), Лихаджи (Бамба, 68), Йылмаз.

"Лилль" с 23 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, "Сент-Этьен" с 11 очками расположилась на 15-й строчке.

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