"Лилль" и "Сент Этьен" обменялись голами в матче чемпионата Франции
"Лилль" и "Сент Этьен" обменялись голами в матче 12-го тура Лиги 1.
"Сент Этьен" - "Лилль" - 1:1 (1:0)
Голы: Хазри, 33 (пенальти) - 1:1, Иконе, 65 - 1:1
"Сент-Этьен": Мулен, Трауко, Колодзейчак, Мукуди, Дебюши (Сиссоко, 90), Камара, Неу Нупа, Буанга, Юссуф (Гурна-Дуат, 90), Амума (Будебуз, 74), Хазри (Норден, 66).
"Лилль": Меньян, Тиагу Джало, Ботман, Брадарич (Рейнилду, 68), Фонте, Сумаре, Андре (Шека, 86), Луис Араужо (Дэвид, 86), Иконе (Языджи, 68), Лихаджи (Бамба, 68), Йылмаз.
"Лилль" с 23 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, "Сент-Этьен" с 11 очками расположилась на 15-й строчке.
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|М
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|28
|50
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|Лилль
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|49
|5
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|41
|6
|Реймс
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13