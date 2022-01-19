"Лилль" и "Страсбур" одержали уверенные победы в Лиге 1

Фото: инстаграм "Лилля"/Автор неизвестен

Состоялись два перенесенных матча 20-го тура чемпионата Франции. "Лилль" на своем поле победил "Лорьян", "Монпелье" дома уступил "Труа". В перенесенном матче 19-го тура Лиги 1 "Страсбур" на выезде добился победы над "Клермоном".

"Лилль" – "Лорьян" - 3:1 (3:0)

Голы: Лихаджи, 10 - 1:0, Йенц, 19 (автогол) - 2:0, Рейнилду, 31 - 3:0, Сумано, 90 - 3:1

"Лилль": Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду, Саншеш (Шека, 68), Онана (Ньяссе, 76), Лихаджи (Веа, 68), Йылмаз (Гомес, 82), Дэвид, Бамба (Гудмундссон, 76).

"Лорьян": Нарди, Мендес, Петро, Йенц, Ле Гофф, Ле Фе (Буагар, 64), Монкондюи (Лемуан, 74), Абержель, Муазан (Игор Силва, 63), Моффи (Сумано, 74), Лорьянте (Бурлес, 86).

"Монпелье" – "Труа" - 0:1 (0:0)

Гол: Шавалерен, 74 - 0:1

"Монпелье": Омлин, Суке (Самбия, 70), Сако, Коцца, Ристич, Саванье, Ферри, Молле, Шотар (Джоаккини, 85), Мавидиди (Жермен, 75), Ваи (Макуана, 85).

"Труа": Галлон, Бьянконе, Рами (Эль-Хаджам, 46), Палмер-Браун (Ларуси, 86), Сальмье, Шавалерен, Шадли (Домингес, 33), Тардье, Шамбос, Дингоме (Камара, 69), Родригеш.

"Клермон" - "Страсбур" - 0:2 (0:1)

Голы: Гамейро, 44 - 0:1, Унтонджи, 77 (автогол) - 0:2

"Клермон": Джоко, Н'Симба, Ожье (Доссу, 54), Унтонджи, Зедадка, Менди (Рашани, 55), Сейду, Маньен (Бертомье, 55), Гастьен, Абдул-Самед, Телль (Диаби, 74).

"Страсбур": Селс, Ньямси, Перрен, Каси, Фила (Гилберт, 72), Сиссоко, Аолу (Беллегард, 76), Прцич, Томассон, Гамейро (Уорис, 72), Ажорк (Мотиба, 90).

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