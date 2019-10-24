"Лилль" и "Валенсия" не смогли выявить победителя в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Отметим, что единственный гол в составе испанской команды забил российский полузащитник Денис Черышев.

"Лилль" - "Валенсия" - 1:1 (0:0)

Голы: Черышев, 63 - 0:1, Иконе, 90+5 - 1:1.

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Джало (Бамба, 87), Брадарич, Андре, Юсуф Языджи (Реми, 71), Сумаре, Осимен, Араужу (Иконе, 65).

"Валенсия": Силлессен, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Коклен, Кондогбья (Солер, 46), Гамейро (Ли Кан Ин, 65), Черышев (Гарай, 87), Гомес.

"Валенсия" с 4 баллами занимает 3 место в группе H, "Лилль" с 1 баллом располагается на последнем месте.

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