"Лилль" интересуется хавбеком "Крыльев Советов"
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский привлёк внимание "Лилля", утверждает Betting Insider.
По информации источника, "доги" проявляют интерес к 23-летнему россиянину и уже провели предварительные переговоры с самарским клубом по поводу возможного трансфера.
Известно, что "Крылья" оценивают одного из своих лидеров в 8 миллионов евро.
В текущем сезоне Зиньковский сделал 6 ассистов в 19 матчах. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.
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|10
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|Тамбов
|19
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|19
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|19
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