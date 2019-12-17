"Лилль" интересуется хавбеком "Крыльев Советов"

Теги лиллькрылья советовантон зиньковскийтрансферы

"Лилль" интересуется хавбеком "Крыльев Советов"

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский привлёк внимание "Лилля", утверждает Betting Insider.

По информации источника, "доги" проявляют интерес к 23-летнему россиянину и уже провели предварительные переговоры с самарским клубом по поводу возможного трансфера.

Известно, что "Крылья" оценивают одного из своих лидеров в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Зиньковский сделал 6 ассистов в 19 матчах. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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