"Лилль": из зоны вылета ко второму месту Лиги 1 за один сезон. Как так получилось?

Чемпионат Франции все еще является самым нестабильным среди ТОП-5 европейских лиг. В последние годы этот статус потихоньку отодвигают деньги с Аравийского полуострова, но пока они сделали лишь одно место в чемпионате практически(!) неприкосновенным – первое. Все остальное подвергается жесткой ротации и из года в год может меняться до неузнаваемости. Ярким примером служит обмен статусами в исполнении "Монако" и "Лилля". В прошлом сезоне "доги" в последний момент унесли ноги из зоны вылета и не опустились в Лигу 2, а "монегаски" уверенно заняли свое уже, как тогда казалось, дежурное второе место в чемпионате Франции и ждали следующего сезона Лиги Чемпионов. Прошло меньше года и ситуация в корне изменилась. Теперь "Монако", вместе с Александром Головиным, пытается выбраться из зоны вылета, а "Лилль", жестоко раскритикованный и даже избит (в прошлом сезоне были случаи, когда фанаты выбегали на поле и пробирались сквозь толпу стюардов, чтобы "по-мужски" поговорить с футболистами) своими собственными болельщиками, выбрался на вторую строчку Лиги 1 и собирается ворваться в групповой этап Лиги Чемпионов. Тема "Монако" поднималась в прессе очень часто, в том числе из-за персоны Александра Головина, а что же "Лилль"? Наша команда решила покопаться в делах и игре клуба и рассказать с чем связана подобная метаморфоза одного из последних чемпионов Франции перед "эрой ПСЖ".

Все начинается сверху

Большая часть французских футбольных клубов работает по принципу "найти подешевле – продать подороже". Наиболее выраженной данная политика видится у "Монако", во многом потому, что фраза "подешевле" ассоциируется с суммами около 20 млн евро (именно столько "монегаски" выложили за 16-летнего форварда "Лиона" Геббельса), что само по себе не может быть "тихо", а "подороже" стартует от 50 млн (Мбаппе, Лемар, Фабиньо не дадут соврать). С 2017 году в эру подобного менеджмента вошел и "Лилль", вот только у догов стартовые суммы куда скромнее. 2 года назад в клуб пришел новый инвестор – Жерар Лопес (кстати, человек не с самой лучшей репутацией в спортивном мире). Ранее он связывал свою жизнь с автогонками и владел командой "Lotus Formula 1", а теперь решил зарабатывать деньги на футболе. Проект нового "Лилля" подразумевает, что клуб будет искать молодых талантов, воспитывать их и продавать за огромные деньги, при этом оставаться крепкой командой и постоянно принимать участие в еврокубках. Подобную стратегию очень успешно используют ведущие португальские клубы – "Бенфика" и "Порту". На просторах бывшего СССР эта стратегия наиболее выражена в менеджменте донецкого "Шахтера". Управлять Жерар Лопес, конечно, собирался не сам. Он сразу же привел в клуб двух очень опытных людей – генерального менеджера Марка Ингла, который прославился тем, что являлся вице-президентом каталонской "Барселоны" в начале 2000-ых, когда те начинали свой очередной путь на вершину европейского футбола; и Луиса Кампоса – бывшего технического директора "Монако", сквозь которого и проходили игроки в ту самую "золотую команду", которая выиграет чемпионат Франции и дойдет до полуфинала Лиги Чемпионов.

Путь наверх "доги" решили начать с приглашения тактического гения Марсело Бьелсы, который нынче успешно работает в английском "Лидсе". Но планы руководства и Бьелсы по поводу философии и комплектации команды резко отличались: боссам нужен был очень молодой коллектив, который постепенно будет превращаться в команду-звезду, а аргентинский специалист понимал, что за один день подобные проекты не строятся и требовал денег на подписание нескольких опытных и именитых футболистов. В итоге нужные трансферы так и не последовали, а молодая гвардия Бьелсы оказалась в зоне вылета, из-за чего аргентинцу очень быстро пришлось уйти. В это же время клуб обвинили в слишком больших расходах (после ухода Бьелса потребовал большую сумму компенсации, и, хотя "доги" выиграли дело через суд, им не удалось избежать разбитого корыта) и потребовали увеличить доходы, чтобы установить финансовый баланс. В противном случае "Лиллю" грозило принудительное понижение в классе. Все это привело к очень активной трансферной кампании летом, где доги выступали в статусе "продавцов" и смогли пополнить клубную копилку на 60 млн евро, в том числе за счет продажи двух ключевых игроков центра поля – Ибрагима Амаду (в "Севилью" за 14,5 млн евро) и Ива Биссума (в "Брайтон" за 17 млн евро).

Удивительная метаморфоза

Еще в середине прошлого сезона "Лилль" нашел себе нового менеджера. Им стал ныне 52-летний француз Кристоф Галтье, который в начале 2000-ых успел поработать ассистентом главного тренера с 5 разными менеджерами в 8 разных клубах, а позже в течении 8 лет самостоятельно возглавлял "Сент-Этьен". Защитный стиль нового тренера спас команду от вылета в Лигу 2 и заложил новые основы, которые дают отличные плоды уже сейчас. Интересно, что летом, при абсолютно баснословных доходах, клуб потратил на новых футболистов всего лишь около 9 млн евро. В первую очередь были куплены опытные футболисты Лоик Реми и Жозе Фонте (за обеих клуб заплатил всего 1,5 млн евро), чтобы добавить немного уверенных действий в "договский" цветник молодежи. Но и о своей стратегии клуб не забыл. Самой дорогой покупкой лета для "Лилля" стал 20-летний форвард ПСЖ Жонатан Иконе. Еще один очень важный игрок в нынешних построениях Галтье присоединился к команде бесплатно – речь о 19-летнем форварде Рафаэле Леао. Вполне возможно, что этот футболист вскоре покорит всю Европу благодаря своим качествам – его рост превышает 188 см, но при этом он очень быстрый и подвижный, что позволяет тренерам разнопланово использовать Леао при игре с очень плотной обороной.

Что касается общего вектора игры "догов", то Галтье построил на севере Франции контратакующий коллектив, который специализируется на быстром выходе из обороны в атаку, предпочитает не контролировать мяч подолгу и решать эпизоды за счет разрезающих передач вперед на обострение. Когда приходится обороняться, "Лилль" всем составом отодвигается на свою половину поля и защищается в 11 человек. Это создает эффект пружины: при таком построении контратакующие выпады должны быть невероятно быстрыми. Ключевым звеном этой игры является вингер Николя Пепе (уже сейчас за него просят не менее 80 млн евро). 23-летний ивуариец является лучшим бомбардиром команды, а также вторым голеадором Лиги 1 после Килиана Мбаппе (16 голов в 23 матчах, 40% всех мячей команды). Рядом на противоположном фланге играет Жонатан Бамба, а в центре – его теска по фамилии Иконе (самое дорогое приобретение лета). Все трое обладают просто невероятной скоростью, отчего быстрые атаки получаются невероятно эффективными. На данный момент "доги" забили уже 40 голов в Лиге 1, что является лучшим результатом, если не брать во внимание успехи "космической" атаки ПСЖ.

"Лилль", как и "Монако", научился тому, что невозможно построить команду исключительно вокруг молодых футболистов. В любом случае, нужно время и опыт, все остальное будет зависеть от желания прогрессировать от самих футболистов. На наших глазах растет еще один очень интересный проект, в котором уже есть своя суперзвезда. Вполне возможно, что эта гвардия уже в следующем году будет представлять Францию в Лиге Чемпионов. Ждем-с!