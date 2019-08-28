"Лилль" крупно обыграл "Сент-Этьен" в матче 3-го тура чемпионата Франции
"Лилль" крупно обыграл "Сент-Этьен" в матче 3-го тура Лиги 1.
В составе хозяев встречи дубли оформил форвард Виктор Осимен. Еще один гол с пенальти забил хавбек Жонатан Бамба.
"Лилль" - "Сент-Этьен" - 3:0 (1:0)
Голы: Осимен, 37 - 1:0, Бамба (пенальти), 69 - 2:0, Осимен, 75 - 3:0.
"Лилль": Меньян, Брадарич, Габриэл (Ньяссе, 76), Фонте, Челик, Иконе, Языджи, Бамба, Андре, Тиагу Джало (Сумаоро, 81), Реми (Осимхен, 19).
"Сент-Этьен": Рюффье, Колодзейчак, Мукуди, Дебюши, Перрен, Мвила, Ахолу, Норден (Дьони, 72), Буанга (Амума, 61), Хазри (Берич, 73), Будебуз.
После трех туров чемпионата Франции у "Лилля" 6 баллов и 4 строчка в турнирной таблице. У "Сент-Этьена" 4 очка и 13 позиция.
Не пропустите: "Лион" проиграл "Монпелье" в чемпионате Франции| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тухель пытается убедить Дембеле перейти в ПСЖ
-
Щесны: "Буффон - лучший вратарь всех времен"
-
Голкипер ПСЖ может перейти в "Реал"
-
Матч "Ницца" - "Марсель" был остановлен из-за гомофобного баннера
-
Тотти: "Мы с Де Росси - первые фанаты "Ромы"
-
Канчельскис вернулся на пост главного тренера "Навбахора" спустя два месяца
-
Марио Манджукич отклонил предложение о переходе в ПСЖ
-
Уткин: "Насколько я знаю, "Зениту" нужен один Миранчук, а именно Алексей"
-
"Лилль" крупно обыграл "Сент-Этьен" в матче 3-го тура чемпионата Франции
-
Защитник Лео Дюбуа продлил контракт с "Лионом" до 2024 года
-
В "Ювентусе" недовольны нежеланием Сарри бросить курить
-
Промес в запасе "Аякса" на матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с АПОЭЛом
-
Агент Миранчуков прокомментировал интерес "Зенита" к своим клиентам
-
"Монако" хочет купить этим летом Бакайоко
-
"Реал" хочет купить Бруну Фернандеша
-
СМИ: Навас согласовал условия контракта с ПСЖ
-
"Ювентус" решил не продавать Демирала
-
Восстановление Хамеса Родригеса займет 8 дней
-
Главный тренер "Браги" поделился ожиданиями от ответного матча со "Спартаком"
-
Кверквелия: "Уход одного из Миранчуков не станет катастрофой для клуба"