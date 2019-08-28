"Лилль" крупно обыграл "Сент-Этьен" в матче 3-го тура чемпионата Франции

"Лилль" крупно обыграл "Сент-Этьен" в матче 3-го тура Лиги 1.

В составе хозяев встречи дубли оформил форвард Виктор Осимен. Еще один гол с пенальти забил хавбек Жонатан Бамба.

"Лилль" - "Сент-Этьен" - 3:0 (1:0)

Голы: Осимен, 37 - 1:0, Бамба (пенальти), 69 - 2:0, Осимен, 75 - 3:0.

"Лилль": Меньян, Брадарич, Габриэл (Ньяссе, 76), Фонте, Челик, Иконе, Языджи, Бамба, Андре, Тиагу Джало (Сумаоро, 81), Реми (Осимхен, 19).

"Сент-Этьен": Рюффье, Колодзейчак, Мукуди, Дебюши, Перрен, Мвила, Ахолу, Норден (Дьони, 72), Буанга (Амума, 61), Хазри (Берич, 73), Будебуз.

После трех туров чемпионата Франции у "Лилля" 6 баллов и 4 строчка в турнирной таблице. У "Сент-Этьена" 4 очка и 13 позиция.

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