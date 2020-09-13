"Лилль" купил 18-летнего хавбека "Галатасарая"

"Лилль" на официальном сайте объявил о переходе хавбека "Галатасарая" Мустафа Капи.

Футболист заключил с французским клубом долгосрочный контракт.

18-летний турок - воспитанник "Галатасарая", однако за первую команду так и не дебютировал.

Jeune joueur extrêmement prometteur parmi les plus beaux potentiels de sa génération, Mustafa Kapı est désormais un Dogue.



Lire le communiqué #NewPlayerDetected#MercatoLOSC — LOSC (@losclive) September 12, 2020

"Лилль" сегодня, 13 сентября, сыграет с "Мецом" в рамках Лиги 1.

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