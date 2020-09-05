"Лилль" купил вратаря "Наполи"

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"Лилль" купил вратаря "Наполи"

"Лилль" на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера "Наполи" Орестиса Карнезиса.

Французский клуб заплатил за 35-летнего стража ворот 5 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2023 года.

Карнезис выступал за "Наполи" с лета 2018 года, сыграл 9 матчей и пропустил 7 голов.

Рыночная стоимость греческого вратаря оценивается в 500 тысяч евро.

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