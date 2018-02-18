"Лилль" – "Лион" - 2:2 (обзор)

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"Лилль" – "Лион" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 26-го тура чемпионата Франции между "Лиллем" и "Лионом" (2:2).

Видео: "Лилль" – "Лион".

 

Не пропустите: "Лилль" отыграл два мяча и сыграл вничью с "Лионом". | http://soccernews.ru

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