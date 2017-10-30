"Лилль" – "Марсель" - 0:1 (обзор)

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"Лилль" – "Марсель" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 11-го тура чемпионата Франции между "Лиллем" и "Марселем" (0:1).

Видео: "Лилль" – "Марсель".

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1 ПСЖ 11 29
2 Монако 11 25
3 Лион 11 22
4 Марсель 11 21
5 Нант 11 20
6 Сент-Этьен 11 18
7 ФК Кан 11 18
8 Бордо 11 16
9 Монпелье 11 15
10 Тулуза 11 15
11 Генгам 11 14
12 Анжер 11 13
13 Ренн 11 12
14 Дижон 11 12
15 Труа 11 12
16 Амьен 10 10
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 11 10
19 Лилль 10 6
20 Метц 11 3
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