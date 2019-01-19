"Лилль" минимально обыграл "Амьен"

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"Лилль" минимально обыграл "Амьен"

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Лилль" одержал победу над "Амьеном". "Лилль" продолжает находиться на втором месте в турнирной таблице, отставая от ПСЖ на 10 очков, при этом у парижан три игры в запасе.

"Лилль" - "Амьен" 2:1

Голы: Отеро, 5 - 0:1, Рафаэл Леау, 45 - 1:1, Шека, 85 - 2:1

"Лилль": Меньян, Фонте, Сумаоро, Коне, Пье, Иконе, Тиаго Мендес, Пепе, Тиаго Майя (Шека, 72), Бамба (Луис Араужо, 68), Рафаэл Леау.

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Лефор, Крафт, Дибасси, Монкондюи, Ньяоре, Блен, Тимит (Бодмер, 73), Мендоса, Отеро.

Предупреждение: Гюртнер (64).      

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 18 50
2 Лилль Лилль 20 37
3 Сент-Этьен Сент-Этьен 20 36
4 Лион Лион 20 34
5 Монпелье Монпелье 19 31
6 Ницца Ницца 20 30
7 Страсбур Страсбур 20 29
8 Ренн Ренн 20 29
9 Марсель Марсель 19 28
10 Реймс Реймс 20 27
11 Ним Ним 19 26
12 Бордо Бордо 19 25
13 Нант Нант 20 23
14 Тулуза Тулуза 20 22
15 Анжер Анжер 19 20
16 ФК Кан ФК Кан 20 18
17 Амьен Амьен 20 18
18 Дижон Дижон 19 17
19 Монако Монако 20 15
20 Генгам Генгам 20 14
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