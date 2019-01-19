"Лилль" минимально обыграл "Амьен"

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Лилль" одержал победу над "Амьеном". "Лилль" продолжает находиться на втором месте в турнирной таблице, отставая от ПСЖ на 10 очков, при этом у парижан три игры в запасе.

"Лилль" - "Амьен" 2:1

Голы: Отеро, 5 - 0:1, Рафаэл Леау, 45 - 1:1, Шека, 85 - 2:1

"Лилль": Меньян, Фонте, Сумаоро, Коне, Пье, Иконе, Тиаго Мендес, Пепе, Тиаго Майя (Шека, 72), Бамба (Луис Араужо, 68), Рафаэл Леау.

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Лефор, Крафт, Дибасси, Монкондюи, Ньяоре, Блен, Тимит (Бодмер, 73), Мендоса, Отеро.

Предупреждение: Гюртнер (64).

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