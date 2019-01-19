"Лилль" минимально обыграл "Амьен"
В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Лилль" одержал победу над "Амьеном". "Лилль" продолжает находиться на втором месте в турнирной таблице, отставая от ПСЖ на 10 очков, при этом у парижан три игры в запасе.
"Лилль" - "Амьен" 2:1
Голы: Отеро, 5 - 0:1, Рафаэл Леау, 45 - 1:1, Шека, 85 - 2:1
"Лилль": Меньян, Фонте, Сумаоро, Коне, Пье, Иконе, Тиаго Мендес, Пепе, Тиаго Майя (Шека, 72), Бамба (Луис Араужо, 68), Рафаэл Леау.
"Амьен": Гюртнер, Гуано, Лефор, Крафт, Дибасси, Монкондюи, Ньяоре, Блен, Тимит (Бодмер, 73), Мендоса, Отеро.
Предупреждение: Гюртнер (64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|18
|50
|2
|Лилль
|20
|37
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Монпелье
|19
|31
|6
|Ницца
|20
|30
|7
|Страсбур
|20
|29
|8
|Ренн
|20
|29
|9
|Марсель
|19
|28
|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Ним
|19
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Нант
|20
|23
|14
|Тулуза
|20
|22
|15
|Анжер
|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|20
|15
|20
|Генгам
|20
|14