"Лилль" минимально переиграл "Брест"

В 17-м туре французской Лиги 1 "Лилль" одолел "Брест".

Теперь "Лилль" занимает третье место в чемпионате, отставая от лидирующего ПСЖ на 8 очков.

"Лилль" - "Брест" 1:0

Гол: Осимхен, 16 - 1:0

"Лилль": Меньян, Фонте, Габриэл, Брадарич, Челик, Шека (Сумаре, 76), Саншеш (Луис Араужо, 80), Иконе (Языджи, 87), Андре, Бамба, Осимхен.

"Брест": Ларсоннер, Дюверн, Бааль, Кастеллетто (Бен, 17), Ласн (Грансир, 77), Фоссурье, Отре (Шарбонье, 65), Баттоккио, Белькебла, Менди, Кардона.

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