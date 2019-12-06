"Лилль" минимально переиграл "Брест"
В 17-м туре французской Лиги 1 "Лилль" одолел "Брест".
Теперь "Лилль" занимает третье место в чемпионате, отставая от лидирующего ПСЖ на 8 очков.
"Лилль" - "Брест" 1:0
Гол: Осимхен, 16 - 1:0
"Лилль": Меньян, Фонте, Габриэл, Брадарич, Челик, Шека (Сумаре, 76), Саншеш (Луис Араужо, 80), Иконе (Языджи, 87), Андре, Бамба, Осимхен.
"Брест": Ларсоннер, Дюверн, Бааль, Кастеллетто (Бен, 17), Ласн (Грансир, 77), Фоссурье, Отре (Шарбонье, 65), Баттоккио, Белькебла, Менди, Кардона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|15
|36
|2
|Марсель
|16
|31
|3
|Бордо
|16
|26
|4
|Лилль
|16
|25
|5
|Сент-Этьен
|16
|25
|6
|Монпелье
|16
|24
|7
|Ренн
|15
|24
|8
|Анжер
|16
|24
|9
|Нант
|16
|23
|10
|Лион
|16
|22
|11
|Реймс
|15
|21
|12
|Брест
|16
|21
|13
|Монако
|15
|21
|14
|Ницца
|16
|20
|15
|Страсбур
|16
|18
|16
|Дижон
|16
|16
|17
|Амьен
|15
|16
|18
|Метц
|16
|15
|19
|Ним
|15
|12
|20
|Тулуза
|16
|12