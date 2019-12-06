"Лилль" минимально переиграл "Брест"

Теги лилльбрест

"Лилль" минимально переиграл "Брест"

В 17-м туре французской Лиги 1 "Лилль" одолел "Брест".

Теперь "Лилль" занимает третье место в чемпионате, отставая от лидирующего ПСЖ на 8 очков.

"Лилль" - "Брест" 1:0

Гол: Осимхен, 16 - 1:0

"Лилль": Меньян, Фонте, Габриэл, Брадарич, Челик, Шека (Сумаре, 76), Саншеш (Луис Араужо, 80), Иконе (Языджи, 87), Андре, Бамба, Осимхен.

"Брест": Ларсоннер, Дюверн, Бааль, Кастеллетто (Бен, 17), Ласн (Грансир, 77), Фоссурье, Отре (Шарбонье, 65), Баттоккио, Белькебла, Менди, Кардона.

Читайте также: "Бавария" в гостях у лидера, восстание Рима и экзамен для Сульшера: 4 матча европейских топ-лиг, которые обязательно нужно посмотреть. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сульшер хочет избавиться от Погба

Сульшер хочет избавиться от Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 15 36
2 Марсель Марсель 16 31
3 Бордо Бордо 16 26
4 Лилль Лилль 16 25
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 16 25
6 Монпелье Монпелье 16 24
7 Ренн Ренн 15 24
8 Анжер Анжер 16 24
9 Нант Нант 16 23
10 Лион Лион 16 22
11 Реймс Реймс 15 21
12 Брест Брест 16 21
13 Монако Монако 15 21
14 Ницца Ницца 16 20
15 Страсбур Страсбур 16 18
16 Дижон Дижон 16 16
17 Амьен Амьен 15 16
18 Метц Метц 16 15
19 Ним Ним 15 12
20 Тулуза Тулуза 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов