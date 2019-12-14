"Лилль" на своем поле выиграл у "Монпелье"

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"Лилль" на своем поле выиграл у "Монпелье"

"Лилль" в домашнем матче 18-го тура Лиги 1 обыграл "Монпелье".

Победный гол забил полузащитник Ренату Санчеш.

"Лилль" - "Монпелье" - 2:1 (1:0)

Голы: Иконе, 40 (с пенальти) - 1:0, Делор, 74 - 1:1, Ренату Санчеш, 84 - 2:1.

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Юсуф Языджи, 90+2), Сумаре (Шека, 76), Бамба (Араужу, 83), Осимен.

"Монпелье": Рульи, Илтон, Конгре, Суке, Ойонго (Ристич, 69), Ле Таллек, Саванье, Молле, Шотар, Делор, Лаборд (Шкулетич, 70).

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