"Лилль" на своем поле выиграл у "Монпелье"
"Лилль" в домашнем матче 18-го тура Лиги 1 обыграл "Монпелье".
Победный гол забил полузащитник Ренату Санчеш.
"Лилль" - "Монпелье" - 2:1 (1:0)
Голы: Иконе, 40 (с пенальти) - 1:0, Делор, 74 - 1:1, Ренату Санчеш, 84 - 2:1.
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Юсуф Языджи, 90+2), Сумаре (Шека, 76), Бамба (Араужу, 83), Осимен.
"Монпелье": Рульи, Илтон, Конгре, Суке, Ойонго (Ристич, 69), Ле Таллек, Саванье, Молле, Шотар, Делор, Лаборд (Шкулетич, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|16
|39
|2
|Марсель
|17
|34
|3
|Лилль
|18
|31
|4
|Ренн
|16
|27
|5
|Бордо
|17
|26
|6
|Нант
|17
|26
|7
|Лион
|17
|25
|8
|Сент-Этьен
|17
|25
|9
|Реймс
|16
|24
|10
|Монпелье
|18
|24
|11
|Монако
|16
|24
|12
|Анжер
|17
|24
|13
|Ницца
|17
|23
|14
|Брест
|17
|21
|15
|Страсбур
|17
|21
|16
|Дижон
|17
|16
|17
|Амьен
|16
|16
|18
|Метц
|17
|15
|19
|Ним
|16
|12
|20
|Тулуза
|17
|12