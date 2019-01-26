"Лилль" на выезде одолел "Марсель" и укрепился на втором месте в Лиге 1

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"Лилль" на выезде одолел "Марсель" и укрепился на втором месте в Лиге 1

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" уступил "Лиллю". "Доги" благодаря победе укрепились на второй позиции в чемпионате, однако от лидирующего ПСЖ клуб отделяет 10 очков, при этом у парижан есть три игры в запасе. Провансальцы остались на 7-м месте.

Отметим, что 57-й минуте игра была прервана из-за взрыва петарды на футбольном поле.

"Марсель" - "Лилль" 1:2

Гол: Пепе (пен), 45 - 0:1, Пепе, 90 - 0:2, Балотелли, 90 - 1:2

"Марсель": Манданда, Сарр, Роланду, Амави (Роккья, 88), Лопес, Камара (Балотелли, 74), Луис Густаво, Стротман, Товен, Радонич, Митроглу (Н`Жи, 74).

"Лилль": Меньян, Фонте, Коне, Челик (Пье, 49), Сумаоро, Иконе, Шека, Пепе, Тиаго Мендес, Бамба, Рафаэл Леау (Сумаре, 88).

Предупреждения: Камара (18), Луис Густаво (45), Стротман (45), Сумаоро (50), Рафаэл Леау (66), Шека (70), Радонич (73).

Удаление: Товен (67).

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