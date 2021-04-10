"Лилль" на выезде победил "Метц" и оторвался от ПСЖ
Фото: Твиттер @losclive
Завершился матч в рамках 32 тура французской Лиги 1 между "Метцем" и "Лиллем". Гости лидируют в чемпионате и перед встречей наверняка планировали оторваться от идущего следом ПСЖ. Гостям это удалось, благодаря голам Йылмаза и Челика, которые принесли своей команде победу со счетом 2:0. Однако, стоит отметить, что игра могла пойти по иному сценарию, если бы на 17 минуте форвард хозяев Лейя-Исека реализовал 11-метровый удар.
Победа позволила "Лиллю" сохранить первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 69 очков. "Метц" остался на 10 месте, набрав 42 балла.
"Метц" - "Лилль" 0:2 (0:0)
Голы: Йылмаз, 60 - 0:1, Челик, 89 - 0:2
Нереализованный пенальти: Лейя-Исека, 17
"Метц": Укиджа, Сантонз, Бронн, Куяте, Юдоль (Делен, 64), Булая, Сарр, Гуйе (Яде, 64), Маига, Бойе, Лейя-Исека.
"Лилль": Меньян, Рейнилду, Ботман, Фонте, Челик, Сумаре, Саншеш, Иконе (Веа, 75), Андре (Шека, 84), Бамба (Брадарич, 88), Йылмаз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13