"Лилль" на выезде победил "Метц" и оторвался от ПСЖ

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"Лилль" на выезде победил "Метц" и оторвался от ПСЖФото: Твиттер @losclive 
Завершился матч в рамках 32 тура французской Лиги 1 между "Метцем" и "Лиллем". Гости лидируют в чемпионате и перед встречей наверняка планировали оторваться от идущего следом ПСЖ. Гостям это удалось, благодаря голам Йылмаза и Челика, которые принесли своей команде победу со счетом 2:0. Однако, стоит отметить, что игра могла пойти по иному сценарию, если бы на 17 минуте форвард хозяев Лейя-Исека реализовал 11-метровый удар.

Победа позволила "Лиллю" сохранить первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 69 очков. "Метц" остался на 10 месте, набрав 42 балла.

"Метц" - "Лилль" 0:2 (0:0)

Голы: Йылмаз, 60 - 0:1, Челик, 89 - 0:2
Нереализованный пенальти: Лейя-Исека, 17

"Метц": Укиджа, Сантонз, Бронн, Куяте, Юдоль (Делен, 64), Булая, Сарр, Гуйе (Яде, 64), Маига, Бойе, Лейя-Исека.

"Лилль": Меньян, Рейнилду, Ботман, Фонте, Челик, Сумаре, Саншеш, Иконе (Веа, 75), Андре (Шека, 84), Бамба (Брадарич, 88), Йылмаз. 

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