"Лилль" намерен усилиться хавбеком "Баварии"
"Лилль" решил активизироваться на трансферном рынке, чтобы усилить команду для успешного выступления в Лиге Чемпионов.
Как сообщает Goal.com, одной из главный целей "догов" является полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш.
Детали возможной сделки пока неизвестны. Сам португалец готов сменить клубную прописку из-за дефицита игровой практики.
"Бавария" купила Санчеша летом 2016 года у "Бенфики" за 35 миллионов евро. С тех пор игрок провёл 53 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Суонси".
Контракт хавбека с "ротен" рассчитан до июня 2021 года. Его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
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|Боруссия Менхенгладбах
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