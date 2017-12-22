"Лилль" нашел замену Бьелсе

"Лилль" продолжает поиски нового наставника.

Как сообщает Le Figaro, в скором времени клуб примет экс-тренер "Сент-Этьена" Кристоф Гальтье.

Напомним, что Марсело Бьелса 15 декабря был уволен с поста тренера "Лилля". На данный момент "Лилль" находится на 18-м месте в турнирной таблице.

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