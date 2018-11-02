"Лилль" назвал "Арсеналу" стоимость Пепе

Вингер "Лилля" Николя Пепе может перебраться в "Арсенал".

Как сообщает Read Arsenal, французский клуб оценил одного из своих лидеров в 50 миллионов евро. Сделка может состояться в ближайшее трансферное окно.

В этом сезоне на счету Пепе 7 голов и 7 ассистов в 12 матчах.

Напомним, что ранее интерес к Пепе проявляли "Бавария" и "Барселона".

Читайте также: Косиельни покинет "Арсенал". | http://soccernews.ru